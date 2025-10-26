PepeNode (PEPENODE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000304 24H Hoch $ 0.0000038 Allzeithoch $ 0.00001842 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.52% Preisänderung (1T) +25.48% Preisänderung (7T) +57.78%

Der Echtzeitpreis von PepeNode (PEPENODE) beträgt $0.00000381. In den letzten 24 Stunden wurde PEPENODE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000304 und einem Höchstpreis von $ 0.0000038 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PEPENODE liegt bei $ 0.00001842, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PEPENODE im letzten Stunde um +1.52%, in den letzten 24 Stunden um +25.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +57.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PepeNode (PEPENODE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.60M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.60M Umlaufangebot 420.69B Gesamtangebot 420,690,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PepeNode beträgt $ 1.60M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PEPENODE liegt bei 420.69B, das Gesamtangebot bei 420690000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.60M.