Pek (PEK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002329 $ 0.00002329 $ 0.00002329 24H Tief $ 0.0000242 $ 0.0000242 $ 0.0000242 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002329$ 0.00002329 $ 0.00002329 24H Hoch $ 0.0000242$ 0.0000242 $ 0.0000242 Allzeithoch $ 0.00030701$ 0.00030701 $ 0.00030701 Niedrigster Preis $ 0.0000145$ 0.0000145 $ 0.0000145 Preisänderung (1H) +1.59% Preisänderung (1T) +1.39% Preisänderung (7T) -7.69% Preisänderung (7T) -7.69%

Der Echtzeitpreis von Pek (PEK) beträgt $0.00002421. In den letzten 24 Stunden wurde PEK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002329 und einem Höchstpreis von $ 0.0000242 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PEK liegt bei $ 0.00030701, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000145.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PEK im letzten Stunde um +1.59%, in den letzten 24 Stunden um +1.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pek (PEK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 24.21K$ 24.21K $ 24.21K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 24.21K$ 24.21K $ 24.21K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pek beträgt $ 24.21K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PEK liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 24.21K.