Peengu (PEENGU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004522 $ 0.00004522 $ 0.00004522 24H Tief $ 0.00004564 $ 0.00004564 $ 0.00004564 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004522$ 0.00004522 $ 0.00004522 24H Hoch $ 0.00004564$ 0.00004564 $ 0.00004564 Allzeithoch $ 0.00014284$ 0.00014284 $ 0.00014284 Niedrigster Preis $ 0.00003484$ 0.00003484 $ 0.00003484 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.06% Preisänderung (7T) +2.04% Preisänderung (7T) +2.04%

Der Echtzeitpreis von Peengu (PEENGU) beträgt $0.00004553. In den letzten 24 Stunden wurde PEENGU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004522 und einem Höchstpreis von $ 0.00004564 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PEENGU liegt bei $ 0.00014284, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003484.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PEENGU im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Peengu (PEENGU) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 44.89K$ 44.89K $ 44.89K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 44.89K$ 44.89K $ 44.89K Umlaufangebot 985.87M 985.87M 985.87M Gesamtangebot 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Peengu beträgt $ 44.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PEENGU liegt bei 985.87M, das Gesamtangebot bei 985868910.9955742. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.89K.