Was ist PAW (PAW)

PAW Chain has launched the world’s first Layer 3-centric blockchain, enhancing scalability and inter-chain operability across networks. The roadmap features a decentralized exchange, merchant services, and a DAO, all optimized for high-volume, low-cost transactions. Leveraging smart contracts and EVM compatibility, PAW Chain is set to transform digital finance by providing secure, efficient solutions, allowing any project to go multi-chain, underscored by a community-driven governance model and rigorous security standards including regular security audits.

