Orgo (ORGO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00576365 $ 0.00576365 $ 0.00576365 24H Tief $ 0.00698125 $ 0.00698125 $ 0.00698125 24H Hoch 24H Tief $ 0.00576365$ 0.00576365 $ 0.00576365 24H Hoch $ 0.00698125$ 0.00698125 $ 0.00698125 Allzeithoch $ 0.01118743$ 0.01118743 $ 0.01118743 Niedrigster Preis $ 0.00115957$ 0.00115957 $ 0.00115957 Preisänderung (1H) -1.80% Preisänderung (1T) +15.44% Preisänderung (7T) +40.63% Preisänderung (7T) +40.63%

Der Echtzeitpreis von Orgo (ORGO) beträgt $0.00681994. In den letzten 24 Stunden wurde ORGO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00576365 und einem Höchstpreis von $ 0.00698125 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ORGO liegt bei $ 0.01118743, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00115957.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ORGO im letzten Stunde um -1.80%, in den letzten 24 Stunden um +15.44% und in den vergangenen 7 Tagen um +40.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Orgo (ORGO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M Umlaufangebot 999.99M 999.99M 999.99M Gesamtangebot 999,992,021.5364858 999,992,021.5364858 999,992,021.5364858

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Orgo beträgt $ 6.82M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ORGO liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999992021.5364858. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.82M.