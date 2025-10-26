ORCIB (PALMO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.02347163 $ 0.02347163 $ 0.02347163 24H Tief $ 0.02414453 $ 0.02414453 $ 0.02414453 24H Hoch 24H Tief $ 0.02347163$ 0.02347163 $ 0.02347163 24H Hoch $ 0.02414453$ 0.02414453 $ 0.02414453 Allzeithoch $ 0.043821$ 0.043821 $ 0.043821 Niedrigster Preis $ 0.02297041$ 0.02297041 $ 0.02297041 Preisänderung (1H) +0.09% Preisänderung (1T) +2.05% Preisänderung (7T) -1.03% Preisänderung (7T) -1.03%

Der Echtzeitpreis von ORCIB (PALMO) beträgt $0.0240481. In den letzten 24 Stunden wurde PALMO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02347163 und einem Höchstpreis von $ 0.02414453 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PALMO liegt bei $ 0.043821, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.02297041.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PALMO im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +2.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ORCIB (PALMO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 60.63M$ 60.63M $ 60.63M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 75.16M$ 75.16M $ 75.16M Umlaufangebot 2.52B 2.52B 2.52B Gesamtangebot 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ORCIB beträgt $ 60.63M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PALMO liegt bei 2.52B, das Gesamtangebot bei 3124999957.442711. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 75.16M.