Orcasm (ORCASM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00140093$ 0.00140093 $ 0.00140093 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.07% Preisänderung (1T) +9.04% Preisänderung (7T) +8.59% Preisänderung (7T) +8.59%

Der Echtzeitpreis von Orcasm (ORCASM) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ORCASM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ORCASM liegt bei $ 0.00140093, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ORCASM im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um +9.04% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.59% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Orcasm (ORCASM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 56.09K$ 56.09K $ 56.09K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 56.09K$ 56.09K $ 56.09K Umlaufangebot 831.72M 831.72M 831.72M Gesamtangebot 831,716,844.0549372 831,716,844.0549372 831,716,844.0549372

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Orcasm beträgt $ 56.09K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ORCASM liegt bei 831.72M, das Gesamtangebot bei 831716844.0549372. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 56.09K.