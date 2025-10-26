Open Source (OS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00218219 24H Hoch $ 0.00219192 Allzeithoch $ 0.04628724 Niedrigster Preis $ 0.00211288 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) -0.08% Preisänderung (7T) +2.29%

Der Echtzeitpreis von Open Source (OS) beträgt $0.00218772. In den letzten 24 Stunden wurde OS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00218219 und einem Höchstpreis von $ 0.00219192 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OS liegt bei $ 0.04628724, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00211288.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OS im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.29% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Open Source (OS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 218.77K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 218.77K Umlaufangebot 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Open Source beträgt $ 218.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OS liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 218.77K.