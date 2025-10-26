Omnia Protocol (OMNIA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00537312 $ 0.00537312 $ 0.00537312 24H Tief $ 0.00546611 $ 0.00546611 $ 0.00546611 24H Hoch 24H Tief $ 0.00537312$ 0.00537312 $ 0.00537312 24H Hoch $ 0.00546611$ 0.00546611 $ 0.00546611 Allzeithoch $ 0.724005$ 0.724005 $ 0.724005 Niedrigster Preis $ 0.00100478$ 0.00100478 $ 0.00100478 Preisänderung (1H) +0.41% Preisänderung (1T) -0.10% Preisänderung (7T) -3.65% Preisänderung (7T) -3.65%

Der Echtzeitpreis von Omnia Protocol (OMNIA) beträgt $0.0054326. In den letzten 24 Stunden wurde OMNIA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00537312 und einem Höchstpreis von $ 0.00546611 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OMNIA liegt bei $ 0.724005, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00100478.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OMNIA im letzten Stunde um +0.41%, in den letzten 24 Stunden um -0.10% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Omnia Protocol (OMNIA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 172.36K$ 172.36K $ 172.36K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 535.07K$ 535.07K $ 535.07K Umlaufangebot 31.70M 31.70M 31.70M Gesamtangebot 98,399,222.0 98,399,222.0 98,399,222.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Omnia Protocol beträgt $ 172.36K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OMNIA liegt bei 31.70M, das Gesamtangebot bei 98399222.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 535.07K.