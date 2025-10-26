OID (OID) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00276221$ 0.00276221 $ 0.00276221 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -2.49% Preisänderung (1T) +1.23% Preisänderung (7T) +12.07% Preisänderung (7T) +12.07%

Der Echtzeitpreis von OID (OID) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde OID zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OID liegt bei $ 0.00276221, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OID im letzten Stunde um -2.49%, in den letzten 24 Stunden um +1.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +12.07% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OID (OID) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 350.94K$ 350.94K $ 350.94K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 350.94K$ 350.94K $ 350.94K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OID beträgt $ 350.94K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OID liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 350.94K.