Was ist Obortech (OBOT)

OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network.

Obortech (OBOT) Ressource Offizielle Website