24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00226781 24H Hoch $ 0.00254186 Allzeithoch $ 0.00976394 Niedrigster Preis $ 0.00131479 Preisänderung (1H) +0.10% Preisänderung (1T) -3.87% Preisänderung (7T) -16.78%

Der Echtzeitpreis von Nyla AI (NYLA) beträgt $0.00229666. In den letzten 24 Stunden wurde NYLA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00226781 und einem Höchstpreis von $ 0.00254186 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NYLA liegt bei $ 0.00976394, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00131479.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NYLA im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um -3.87% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nyla AI (NYLA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.30M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.30M Umlaufangebot 999.99M Gesamtangebot 999,986,790.43

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nyla AI beträgt $ 2.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NYLA liegt bei 999.99M, das Gesamtangebot bei 999986790.43. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.30M.