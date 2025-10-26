NOTMEME Agent (NOTMEME) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) -0.12% Preisänderung (7T) -0.94% Preisänderung (7T) -0.94%

Der Echtzeitpreis von NOTMEME Agent (NOTMEME) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NOTMEME zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NOTMEME liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NOTMEME im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NOTMEME Agent (NOTMEME) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 17.64K$ 17.64K $ 17.64K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 52.89K$ 52.89K $ 52.89K Umlaufangebot 33.35B 33.35B 33.35B Gesamtangebot 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723 99,984,792,383.97723

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NOTMEME Agent beträgt $ 17.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NOTMEME liegt bei 33.35B, das Gesamtangebot bei 99984792383.97723. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 52.89K.