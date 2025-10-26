Norm (NORM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000079 $ 0.0000079 $ 0.0000079 24H Tief $ 0.00001447 $ 0.00001447 $ 0.00001447 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000079$ 0.0000079 $ 0.0000079 24H Hoch $ 0.00001447$ 0.00001447 $ 0.00001447 Allzeithoch $ 0.00001447$ 0.00001447 $ 0.00001447 Niedrigster Preis $ 0.00000111$ 0.00000111 $ 0.00000111 Preisänderung (1H) -6.12% Preisänderung (1T) +43.46% Preisänderung (7T) +1,030.30% Preisänderung (7T) +1,030.30%

Der Echtzeitpreis von Norm (NORM) beträgt $0.00001331. In den letzten 24 Stunden wurde NORM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000079 und einem Höchstpreis von $ 0.00001447 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NORM liegt bei $ 0.00001447, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000111.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NORM im letzten Stunde um -6.12%, in den letzten 24 Stunden um +43.46% und in den vergangenen 7 Tagen um +1,030.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Norm (NORM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 133.21K$ 133.21K $ 133.21K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 133.21K$ 133.21K $ 133.21K Umlaufangebot 10.00B 10.00B 10.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Norm beträgt $ 133.21K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NORM liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 133.21K.