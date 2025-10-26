NIKY (NIKY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00202952$ 0.00202952 $ 0.00202952 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.11% Preisänderung (1T) +2.35% Preisänderung (7T) +4.71% Preisänderung (7T) +4.71%

Der Echtzeitpreis von NIKY (NIKY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NIKY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NIKY liegt bei $ 0.00202952, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NIKY im letzten Stunde um +1.11%, in den letzten 24 Stunden um +2.35% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NIKY (NIKY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 881.56K$ 881.56K $ 881.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 881.56K$ 881.56K $ 881.56K Umlaufangebot 999.67M 999.67M 999.67M Gesamtangebot 999,674,247.18478 999,674,247.18478 999,674,247.18478

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NIKY beträgt $ 881.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NIKY liegt bei 999.67M, das Gesamtangebot bei 999674247.18478. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 881.56K.