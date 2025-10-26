Nativ (NTV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00003445$ 0.00003445 $ 0.00003445 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -4.00% Preisänderung (1T) -25.29% Preisänderung (7T) -75.75% Preisänderung (7T) -75.75%

Der Echtzeitpreis von Nativ (NTV) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NTV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NTV liegt bei $ 0.00003445, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NTV im letzten Stunde um -4.00%, in den letzten 24 Stunden um -25.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -75.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Nativ (NTV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.49K$ 15.49K $ 15.49K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 77.65K$ 77.65K $ 77.65K Umlaufangebot 29.53B 29.53B 29.53B Gesamtangebot 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Nativ beträgt $ 15.49K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NTV liegt bei 29.53B, das Gesamtangebot bei 148000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 77.65K.