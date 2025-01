Was ist Moove Protocol (MOOVE)

Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.

