Moonsama (SAMA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00326514 $ 0.00326514 $ 0.00326514 24H Tief $ 0.00381719 $ 0.00381719 $ 0.00381719 24H Hoch 24H Tief $ 0.00326514$ 0.00326514 $ 0.00326514 24H Hoch $ 0.00381719$ 0.00381719 $ 0.00381719 Allzeithoch $ 0.072871$ 0.072871 $ 0.072871 Niedrigster Preis $ 0.00182697$ 0.00182697 $ 0.00182697 Preisänderung (1H) -0.34% Preisänderung (1T) +14.81% Preisänderung (7T) +0.04% Preisänderung (7T) +0.04%

Der Echtzeitpreis von Moonsama (SAMA) beträgt $0.00379126. In den letzten 24 Stunden wurde SAMA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00326514 und einem Höchstpreis von $ 0.00381719 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SAMA liegt bei $ 0.072871, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00182697.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SAMA im letzten Stunde um -0.34%, in den letzten 24 Stunden um +14.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Moonsama (SAMA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.79M$ 3.79M $ 3.79M Umlaufangebot 745.50M 745.50M 745.50M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Moonsama beträgt $ 2.83M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SAMA liegt bei 745.50M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.79M.