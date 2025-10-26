Mooncoin (MOONCOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00004071 $ 0.00004071 $ 0.00004071 24H Tief $ 0.00004107 $ 0.00004107 $ 0.00004107 24H Hoch 24H Tief $ 0.00004071$ 0.00004071 $ 0.00004071 24H Hoch $ 0.00004107$ 0.00004107 $ 0.00004107 Allzeithoch $ 0.00514511$ 0.00514511 $ 0.00514511 Niedrigster Preis $ 0.00003889$ 0.00003889 $ 0.00003889 Preisänderung (1H) +0.01% Preisänderung (1T) +0.52% Preisänderung (7T) -15.76% Preisänderung (7T) -15.76%

Der Echtzeitpreis von Mooncoin (MOONCOIN) beträgt $0.00004092. In den letzten 24 Stunden wurde MOONCOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004071 und einem Höchstpreis von $ 0.00004107 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOONCOIN liegt bei $ 0.00514511, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003889.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOONCOIN im letzten Stunde um +0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.52% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mooncoin (MOONCOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 40.88K$ 40.88K $ 40.88K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 40.88K$ 40.88K $ 40.88K Umlaufangebot 998.93M 998.93M 998.93M Gesamtangebot 998,933,652.970886 998,933,652.970886 998,933,652.970886

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mooncoin beträgt $ 40.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOONCOIN liegt bei 998.93M, das Gesamtangebot bei 998933652.970886. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 40.88K.