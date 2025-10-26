Der Echtzeitpreis von Mooncat beträgt heute 0.0022996 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MOONCAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MOONCAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Mooncat beträgt heute 0.0022996 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MOONCAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MOONCAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über MOONCAT

MOONCAT-Preisinformationen

Offizielle MOONCAT-Website

MOONCAT-Tokenökonomie

MOONCAT-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Mooncat Logo

Mooncat Preis (MOONCAT)

Nicht aufgelistet

1 MOONCAT zu USD Echtzeitpreis:

$0.0022996
$0.0022996$0.0022996
+6.40%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Mooncat (MOONCAT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:06:32 (UTC+8)

Mooncat (MOONCAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00203206
$ 0.00203206$ 0.00203206
24H Tief
$ 0.00230038
$ 0.00230038$ 0.00230038
24H Hoch

$ 0.00203206
$ 0.00203206$ 0.00203206

$ 0.00230038
$ 0.00230038$ 0.00230038

$ 0.00888346
$ 0.00888346$ 0.00888346

$ 0.00156315
$ 0.00156315$ 0.00156315

+0.09%

+6.48%

-18.70%

-18.70%

Der Echtzeitpreis von Mooncat (MOONCAT) beträgt $0.0022996. In den letzten 24 Stunden wurde MOONCAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00203206 und einem Höchstpreis von $ 0.00230038 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOONCAT liegt bei $ 0.00888346, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00156315.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOONCAT im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +6.48% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mooncat (MOONCAT) Marktinformationen

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

--
----

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

999.90M
999.90M 999.90M

999,898,609.105031
999,898,609.105031 999,898,609.105031

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mooncat beträgt $ 2.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOONCAT liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999898609.105031. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.30M.

Mooncat (MOONCAT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Mooncat zu USD bei $ +0.00014001.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Mooncat zu USD bei $ +0.0000382239.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Mooncat zu USD bei $ +0.0002825589.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Mooncat zu USD bei $ -0.003555640541391161.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00014001+6.48%
30 Tage$ +0.0000382239+1.66%
60 Tage$ +0.0002825589+12.29%
90 Tage$ -0.003555640541391161-60.72%

Was ist Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Mooncat (MOONCAT) Ressource

Offizielle Website

Mooncat-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Mooncat (MOONCAT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Mooncat-(MOONCAT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Mooncat zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Mooncat-Preisprognose an!

MOONCAT zu lokalen Währungen

Mooncat (MOONCAT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Mooncat (MOONCAT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MOONCAT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Mooncat (MOONCAT)

Wie viel ist Mooncat (MOONCAT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MOONCAT in USD beträgt 0.0022996 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MOONCAT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MOONCAT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0022996. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mooncat?
Die Marktkapitalisierung von MOONCAT beträgt $ 2.30M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MOONCAT?
Das Umlaufangebot von MOONCAT beträgt 999.90M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MOONCAT?
MOONCAT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00888346 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MOONCAT?
MOONCAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00156315 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MOONCAT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MOONCAT beträgt -- USD.
Wird MOONCAT dieses Jahr noch steigen?
MOONCAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MOONCAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:06:32 (UTC+8)

Mooncat (MOONCAT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,441.40
$112,441.40$112,441.40

+0.94%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,977.69
$3,977.69$3,977.69

+1.14%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05450
$0.05450$0.05450

-20.55%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3883
$6.3883$6.3883

-12.98%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+1.33%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,977.69
$3,977.69$3,977.69

+1.14%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,441.40
$112,441.40$112,441.40

+0.94%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6211
$2.6211$2.6211

+0.88%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.46
$194.46$194.46

+1.33%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19842
$0.19842$0.19842

+1.11%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0350
$1.0350$1.0350

+1,625.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000092
$0.000000000000092$0.000000000000092

-30.30%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050985
$0.050985$0.050985

-85.43%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1987
$0.1987$0.1987

-81.64%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0350
$1.0350$1.0350

+1,625.00%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15351
$0.15351$0.15351

+87.89%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000200
$0.0000000000000000000200$0.0000000000000000000200

+81.81%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.111316
$0.111316$0.111316

+40.98%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03161
$0.03161$0.03161

+28.18%