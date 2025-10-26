Mooncat (MOONCAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00203206 $ 0.00203206 $ 0.00203206 24H Tief $ 0.00230038 $ 0.00230038 $ 0.00230038 24H Hoch 24H Tief $ 0.00203206$ 0.00203206 $ 0.00203206 24H Hoch $ 0.00230038$ 0.00230038 $ 0.00230038 Allzeithoch $ 0.00888346$ 0.00888346 $ 0.00888346 Niedrigster Preis $ 0.00156315$ 0.00156315 $ 0.00156315 Preisänderung (1H) +0.09% Preisänderung (1T) +6.48% Preisänderung (7T) -18.70% Preisänderung (7T) -18.70%

Der Echtzeitpreis von Mooncat (MOONCAT) beträgt $0.0022996. In den letzten 24 Stunden wurde MOONCAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00203206 und einem Höchstpreis von $ 0.00230038 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOONCAT liegt bei $ 0.00888346, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00156315.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOONCAT im letzten Stunde um +0.09%, in den letzten 24 Stunden um +6.48% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.70% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mooncat (MOONCAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Umlaufangebot 999.90M 999.90M 999.90M Gesamtangebot 999,898,609.105031 999,898,609.105031 999,898,609.105031

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mooncat beträgt $ 2.30M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOONCAT liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999898609.105031. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.30M.