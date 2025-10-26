Moolah (MOOLAH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00667661 $ 0.00667661 $ 0.00667661 24H Tief $ 0.01103436 $ 0.01103436 $ 0.01103436 24H Hoch 24H Tief $ 0.00667661$ 0.00667661 $ 0.00667661 24H Hoch $ 0.01103436$ 0.01103436 $ 0.01103436 Allzeithoch $ 0.01204979$ 0.01204979 $ 0.01204979 Niedrigster Preis $ 0.0034949$ 0.0034949 $ 0.0034949 Preisänderung (1H) -1.50% Preisänderung (1T) +27.12% Preisänderung (7T) +95.48% Preisänderung (7T) +95.48%

Der Echtzeitpreis von Moolah (MOOLAH) beträgt $0.00905498. In den letzten 24 Stunden wurde MOOLAH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00667661 und einem Höchstpreis von $ 0.01103436 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOOLAH liegt bei $ 0.01204979, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0034949.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOOLAH im letzten Stunde um -1.50%, in den letzten 24 Stunden um +27.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +95.48% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Moolah (MOOLAH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Moolah beträgt $ 9.07M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOOLAH liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.07M.