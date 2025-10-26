Moo (MOO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.50% Preisänderung (1T) -0.23% Preisänderung (7T) -22.20% Preisänderung (7T) -22.20%

Der Echtzeitpreis von Moo (MOO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MOO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MOO liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MOO im letzten Stunde um +1.50%, in den letzten 24 Stunden um -0.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -22.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Moo (MOO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 170.93K$ 170.93K $ 170.93K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 205.73K$ 205.73K $ 205.73K Umlaufangebot 348.95T 348.95T 348.95T Gesamtangebot 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Moo beträgt $ 170.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MOO liegt bei 348.95T, das Gesamtangebot bei 420000000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 205.73K.