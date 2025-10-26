MITCH (IDRAWLINE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00074032 $ 0.00074032 $ 0.00074032 24H Tief $ 0.00078031 $ 0.00078031 $ 0.00078031 24H Hoch 24H Tief $ 0.00074032$ 0.00074032 $ 0.00074032 24H Hoch $ 0.00078031$ 0.00078031 $ 0.00078031 Allzeithoch $ 0.03880398$ 0.03880398 $ 0.03880398 Niedrigster Preis $ 0.00072076$ 0.00072076 $ 0.00072076 Preisänderung (1H) +0.03% Preisänderung (1T) +0.04% Preisänderung (7T) -13.19% Preisänderung (7T) -13.19%

Der Echtzeitpreis von MITCH (IDRAWLINE) beträgt $0.00077011. In den letzten 24 Stunden wurde IDRAWLINE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00074032 und einem Höchstpreis von $ 0.00078031 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von IDRAWLINE liegt bei $ 0.03880398, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00072076.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich IDRAWLINE im letzten Stunde um +0.03%, in den letzten 24 Stunden um +0.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -13.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MITCH (IDRAWLINE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 770.11K$ 770.11K $ 770.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 770.11K$ 770.11K $ 770.11K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MITCH beträgt $ 770.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von IDRAWLINE liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999922.888952. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 770.11K.