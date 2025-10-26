Mintify (MINT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00115931 24H Hoch $ 0.00118039 Allzeithoch $ 0.059905 Niedrigster Preis $ 0.00112617 Preisänderung (1H) +0.73% Preisänderung (1T) +0.69% Preisänderung (7T) -52.76%

Der Echtzeitpreis von Mintify (MINT) beträgt $0.00117068. In den letzten 24 Stunden wurde MINT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00115931 und einem Höchstpreis von $ 0.00118039 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MINT liegt bei $ 0.059905, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00112617.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MINT im letzten Stunde um +0.73%, in den letzten 24 Stunden um +0.69% und in den vergangenen 7 Tagen um -52.76% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mintify (MINT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 574.55K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.17M Umlaufangebot 490.78M Gesamtangebot 999,995,238.9474283

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mintify beträgt $ 574.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MINT liegt bei 490.78M, das Gesamtangebot bei 999995238.9474283. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.17M.