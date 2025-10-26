Der Echtzeitpreis von Mint Blockchain beträgt heute 0.00211662 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MINT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MINT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Mint Blockchain beträgt heute 0.00211662 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MINT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MINT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00210691
-12.90%1D
Mint Blockchain (MINT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:59:52 (UTC+8)

Mint Blockchain (MINT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00209949
24H Tief
$ 0.00241949
24H Hoch

$ 0.00209949
$ 0.00241949
$ 0.079854
$ 0.00144984
+0.42%

-12.51%

-20.50%

-20.50%

Der Echtzeitpreis von Mint Blockchain (MINT) beträgt $0.00211662. In den letzten 24 Stunden wurde MINT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00209949 und einem Höchstpreis von $ 0.00241949 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MINT liegt bei $ 0.079854, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00144984.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MINT im letzten Stunde um +0.42%, in den letzten 24 Stunden um -12.51% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mint Blockchain (MINT) Marktinformationen

$ 414.75K
--
$ 2.12M
195.95M
999,999,999.5153956
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mint Blockchain beträgt $ 414.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MINT liegt bei 195.95M, das Gesamtangebot bei 999999999.5153956. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.12M.

Mint Blockchain (MINT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Mint Blockchain zu USD bei $ -0.00030286881314259.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Mint Blockchain zu USD bei $ -0.0009059666.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Mint Blockchain zu USD bei $ -0.0010502776.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Mint Blockchain zu USD bei $ -0.008643003206180293.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00030286881314259-12.51%
30 Tage$ -0.0009059666-42.80%
60 Tage$ -0.0010502776-49.62%
90 Tage$ -0.008643003206180293-80.32%

Was ist Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Mint Blockchain (MINT) Ressource

Mint Blockchain-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Mint Blockchain (MINT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Mint Blockchain-(MINT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Mint Blockchain zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Mint Blockchain-Preisprognose an!

MINT zu lokalen Währungen

Mint Blockchain (MINT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Mint Blockchain (MINT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MINT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Mint Blockchain (MINT)

Wie viel ist Mint Blockchain (MINT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MINT in USD beträgt 0.00211662 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MINT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MINT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00211662. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mint Blockchain?
Die Marktkapitalisierung von MINT beträgt $ 414.75K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MINT?
Das Umlaufangebot von MINT beträgt 195.95M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MINT?
MINT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.079854 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MINT?
MINT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00144984 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MINT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MINT beträgt -- USD.
Wird MINT dieses Jahr noch steigen?
MINT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MINT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:59:52 (UTC+8)

Mint Blockchain (MINT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

