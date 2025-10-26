Mint Blockchain (MINT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00209949 24H Hoch $ 0.00241949 Allzeithoch $ 0.079854 Niedrigster Preis $ 0.00144984 Preisänderung (1H) +0.42% Preisänderung (1T) -12.51% Preisänderung (7T) -20.50%

Der Echtzeitpreis von Mint Blockchain (MINT) beträgt $0.00211662. In den letzten 24 Stunden wurde MINT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00209949 und einem Höchstpreis von $ 0.00241949 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MINT liegt bei $ 0.079854, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00144984.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MINT im letzten Stunde um +0.42%, in den letzten 24 Stunden um -12.51% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mint Blockchain (MINT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 414.75K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.12M Umlaufangebot 195.95M Gesamtangebot 999,999,999.5153956

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mint Blockchain beträgt $ 414.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MINT liegt bei 195.95M, das Gesamtangebot bei 999999999.5153956. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.12M.