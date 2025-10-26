mindshare (MINDSHARE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00243364$ 0.00243364 $ 0.00243364 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.08% Preisänderung (1T) +1.23% Preisänderung (7T) +34.45% Preisänderung (7T) +34.45%

Der Echtzeitpreis von mindshare (MINDSHARE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MINDSHARE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MINDSHARE liegt bei $ 0.00243364, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MINDSHARE im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um +1.23% und in den vergangenen 7 Tagen um +34.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

mindshare (MINDSHARE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 651.67K$ 651.67K $ 651.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 651.67K$ 651.67K $ 651.67K Umlaufangebot 999.96M 999.96M 999.96M Gesamtangebot 999,956,658.764025 999,956,658.764025 999,956,658.764025

Die aktuelle Marktkapitalisierung von mindshare beträgt $ 651.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MINDSHARE liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999956658.764025. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 651.67K.