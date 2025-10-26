MightFly (MIGHTFLY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00586293$ 0.00586293 $ 0.00586293 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.08% Preisänderung (1T) +0.39% Preisänderung (7T) +1.44% Preisänderung (7T) +1.44%

Der Echtzeitpreis von MightFly (MIGHTFLY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MIGHTFLY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MIGHTFLY liegt bei $ 0.00586293, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MIGHTFLY im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um +0.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MightFly (MIGHTFLY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K Umlaufangebot 999.87M 999.87M 999.87M Gesamtangebot 999,865,701.605673 999,865,701.605673 999,865,701.605673

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MightFly beträgt $ 20.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MIGHTFLY liegt bei 999.87M, das Gesamtangebot bei 999865701.605673. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.15K.