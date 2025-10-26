Der Echtzeitpreis von Midas mHYPER beträgt heute 1.048 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MHYPER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MHYPER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Midas mHYPER beträgt heute 1.048 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MHYPER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MHYPER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Midas mHYPER (MHYPER) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Midas mHYPER (MHYPER) beträgt $1.048. In den letzten 24 Stunden wurde MHYPER zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.048 und einem Höchstpreis von $ 1.048 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MHYPER liegt bei $ 1.048, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.024.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MHYPER im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Midas mHYPER (MHYPER) Marktinformationen

$ 270.32M
$ 270.32M$ 270.32M

--
----

$ 270.32M
$ 270.32M$ 270.32M

258.05M
258.05M 258.05M

258,053,380.7955163
258,053,380.7955163 258,053,380.7955163

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Midas mHYPER beträgt $ 270.32M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MHYPER liegt bei 258.05M, das Gesamtangebot bei 258053380.7955163. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 270.32M.

Midas mHYPER (MHYPER)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Midas mHYPER zu USD bei $ 0.0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Midas mHYPER zu USD bei $ +0.0157084720.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Midas mHYPER zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Midas mHYPER zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0.00.00%
30 Tage$ +0.0157084720+1.50%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Midas mHYPER (MHYPER)

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Midas mHYPER (MHYPER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Midas mHYPER (MHYPER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MHYPER Token!

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

