Midas mHYPER (MHYPER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 1.048 24H Hoch $ 1.048 Allzeithoch $ 1.048 Niedrigster Preis $ 1.024 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) +0.16%

Der Echtzeitpreis von Midas mHYPER (MHYPER) beträgt $1.048. In den letzten 24 Stunden wurde MHYPER zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.048 und einem Höchstpreis von $ 1.048 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MHYPER liegt bei $ 1.048, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.024.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MHYPER im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Midas mHYPER (MHYPER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 270.32M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 270.32M Umlaufangebot 258.05M Gesamtangebot 258,053,380.7955163

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Midas mHYPER beträgt $ 270.32M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MHYPER liegt bei 258.05M, das Gesamtangebot bei 258053380.7955163. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 270.32M.