Der Echtzeitpreis von Midas mAPOLLO (MAPOLLO) beträgt $1.039. In den letzten 24 Stunden wurde MAPOLLO zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.039 und einem Höchstpreis von $ 1.039 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAPOLLO liegt bei $ 1.039, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.019.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAPOLLO im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Midas mAPOLLO beträgt $ 23.47M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAPOLLO liegt bei 22.59M, das Gesamtangebot bei 22594225.18268478. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 23.47M.