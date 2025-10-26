Memory (MEM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.03619991 24H Hoch $ 0.03723366 Allzeithoch $ 0.120607 Niedrigster Preis $ 0.03607322 Preisänderung (1H) -0.69% Preisänderung (1T) -1.18% Preisänderung (7T) -7.97%

Der Echtzeitpreis von Memory (MEM) beträgt $0.03669787. In den letzten 24 Stunden wurde MEM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03619991 und einem Höchstpreis von $ 0.03723366 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEM liegt bei $ 0.120607, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03607322.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEM im letzten Stunde um -0.69%, in den letzten 24 Stunden um -1.18% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Memory (MEM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 36.72M$ 36.72M $ 36.72M Umlaufangebot 75.07M 75.07M 75.07M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Memory beträgt $ 2.76M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEM liegt bei 75.07M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 36.72M.