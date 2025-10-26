MEMEXSOL (MEMEXSOL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +2.06% Preisänderung (7T) +0.75% Preisänderung (7T) +0.75%

Der Echtzeitpreis von MEMEXSOL (MEMEXSOL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MEMEXSOL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEMEXSOL liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEMEXSOL im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +2.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MEMEXSOL (MEMEXSOL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 42.55K$ 42.55K $ 42.55K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 42.55K$ 42.55K $ 42.55K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,999.46 999,999,999.46 999,999,999.46

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MEMEXSOL beträgt $ 42.55K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEMEXSOL liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999999.46. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.55K.