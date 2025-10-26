memestock (MEMESTOCK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00005223 $ 0.00005223 $ 0.00005223 24H Tief $ 0.00006142 $ 0.00006142 $ 0.00006142 24H Hoch 24H Tief $ 0.00005223$ 0.00005223 $ 0.00005223 24H Hoch $ 0.00006142$ 0.00006142 $ 0.00006142 Allzeithoch $ 0.00073559$ 0.00073559 $ 0.00073559 Niedrigster Preis $ 0.00002784$ 0.00002784 $ 0.00002784 Preisänderung (1H) +3.88% Preisänderung (1T) -7.81% Preisänderung (7T) +10.27% Preisänderung (7T) +10.27%

Der Echtzeitpreis von memestock (MEMESTOCK) beträgt $0.00005662. In den letzten 24 Stunden wurde MEMESTOCK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005223 und einem Höchstpreis von $ 0.00006142 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEMESTOCK liegt bei $ 0.00073559, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002784.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEMESTOCK im letzten Stunde um +3.88%, in den letzten 24 Stunden um -7.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

memestock (MEMESTOCK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 56.61K$ 56.61K $ 56.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 56.61K$ 56.61K $ 56.61K Umlaufangebot 999.63M 999.63M 999.63M Gesamtangebot 999,627,941.091884 999,627,941.091884 999,627,941.091884

Die aktuelle Marktkapitalisierung von memestock beträgt $ 56.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEMESTOCK liegt bei 999.63M, das Gesamtangebot bei 999627941.091884. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 56.61K.