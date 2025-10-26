MeebitStrategy (MEEBSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00135701 24H Hoch $ 0.00147563 Allzeithoch $ 0.00740641 Niedrigster Preis $ 0.00135701 Preisänderung (1H) -0.14% Preisänderung (1T) -6.48% Preisänderung (7T) -26.17%

Der Echtzeitpreis von MeebitStrategy (MEEBSTR) beträgt $0.00137569. In den letzten 24 Stunden wurde MEEBSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00135701 und einem Höchstpreis von $ 0.00147563 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEEBSTR liegt bei $ 0.00740641, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00135701.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEEBSTR im letzten Stunde um -0.14%, in den letzten 24 Stunden um -6.48% und in den vergangenen 7 Tagen um -26.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MeebitStrategy (MEEBSTR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.28M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.28M Umlaufangebot 930.56M Gesamtangebot 930,564,452.4973711

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MeebitStrategy beträgt $ 1.28M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEEBSTR liegt bei 930.56M, das Gesamtangebot bei 930564452.4973711. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.28M.