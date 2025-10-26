MEDXT (MEDXT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00122663 $ 0.00122663 $ 0.00122663 24H Tief $ 0.00123913 $ 0.00123913 $ 0.00123913 24H Hoch 24H Tief $ 0.00122663$ 0.00122663 $ 0.00122663 24H Hoch $ 0.00123913$ 0.00123913 $ 0.00123913 Allzeithoch $ 0.00342141$ 0.00342141 $ 0.00342141 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.13% Preisänderung (7T) -18.53% Preisänderung (7T) -18.53%

Der Echtzeitpreis von MEDXT (MEDXT) beträgt $0.00122989. In den letzten 24 Stunden wurde MEDXT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00122663 und einem Höchstpreis von $ 0.00123913 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MEDXT liegt bei $ 0.00342141, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MEDXT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.13% und in den vergangenen 7 Tagen um -18.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MEDXT (MEDXT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 25.65M$ 25.65M $ 25.65M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 30.74M$ 30.74M $ 30.74M Umlaufangebot 20.86B 20.86B 20.86B Gesamtangebot 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MEDXT beträgt $ 25.65M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MEDXT liegt bei 20.86B, das Gesamtangebot bei 24997400000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 30.74M.