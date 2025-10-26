MAX (MAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00161325 $ 0.00161325 $ 0.00161325 24H Tief $ 0.00168393 $ 0.00168393 $ 0.00168393 24H Hoch 24H Tief $ 0.00161325$ 0.00161325 $ 0.00161325 24H Hoch $ 0.00168393$ 0.00168393 $ 0.00168393 Allzeithoch $ 0.207775$ 0.207775 $ 0.207775 Niedrigster Preis $ 0.00107984$ 0.00107984 $ 0.00107984 Preisänderung (1H) +1.17% Preisänderung (1T) -1.30% Preisänderung (7T) +2.27% Preisänderung (7T) +2.27%

Der Echtzeitpreis von MAX (MAX) beträgt $0.00164755. In den letzten 24 Stunden wurde MAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00161325 und einem Höchstpreis von $ 0.00168393 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAX liegt bei $ 0.207775, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00107984.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAX im letzten Stunde um +1.17%, in den letzten 24 Stunden um -1.30% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MAX (MAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Umlaufangebot 999.67M 999.67M 999.67M Gesamtangebot 999,671,959.853243 999,671,959.853243 999,671,959.853243

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MAX beträgt $ 1.65M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAX liegt bei 999.67M, das Gesamtangebot bei 999671959.853243. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.65M.