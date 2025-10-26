Der Echtzeitpreis von MAX beträgt heute 0.00164755 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von MAX beträgt heute 0.00164755 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum MAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den MAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

MAX Preis (MAX)

Nicht aufgelistet

1 MAX zu USD Echtzeitpreis:

$0.00164353
$0.00164353$0.00164353
-1.70%1D
USD
MAX (MAX) Echtzeit-Preis-Diagramm
MAX (MAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00161325
$ 0.00161325$ 0.00161325
24H Tief
$ 0.00168393
$ 0.00168393$ 0.00168393
24H Hoch

$ 0.00161325
$ 0.00161325$ 0.00161325

$ 0.00168393
$ 0.00168393$ 0.00168393

$ 0.207775
$ 0.207775$ 0.207775

$ 0.00107984
$ 0.00107984$ 0.00107984

+1.17%

-1.30%

+2.27%

+2.27%

Der Echtzeitpreis von MAX (MAX) beträgt $0.00164755. In den letzten 24 Stunden wurde MAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00161325 und einem Höchstpreis von $ 0.00168393 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MAX liegt bei $ 0.207775, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00107984.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MAX im letzten Stunde um +1.17%, in den letzten 24 Stunden um -1.30% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MAX (MAX) Marktinformationen

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

--
----

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

999.67M
999.67M 999.67M

999,671,959.853243
999,671,959.853243 999,671,959.853243

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MAX beträgt $ 1.65M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MAX liegt bei 999.67M, das Gesamtangebot bei 999671959.853243. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.65M.

MAX (MAX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von MAX zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von MAX zu USD bei $ -0.0010344279.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von MAX zu USD bei $ -0.0014120544.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von MAX zu USD bei $ -0.008846037466320627.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-1.30%
30 Tage$ -0.0010344279-62.78%
60 Tage$ -0.0014120544-85.70%
90 Tage$ -0.008846037466320627-84.29%

Was ist MAX (MAX)

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.

Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.

Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

MAX (MAX) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

MAX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird MAX (MAX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre MAX-(MAX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für MAX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die MAX-Preisprognose an!

MAX zu lokalen Währungen

MAX (MAX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von MAX (MAX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von MAX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu MAX (MAX)

Wie viel ist MAX (MAX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von MAX in USD beträgt 0.00164755 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle MAX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle MAX-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00164755. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MAX?
Die Marktkapitalisierung von MAX beträgt $ 1.65M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von MAX?
Das Umlaufangebot von MAX beträgt 999.67M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von MAX?
MAX erreichte einen Allzeithochpreis von 0.207775 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von MAX?
MAX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00107984 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von MAX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für MAX beträgt -- USD.
Wird MAX dieses Jahr noch steigen?
MAX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die MAX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
MAX (MAX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

