Der Echtzeitpreis von Matchy beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum $MATCHY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den $MATCHY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Matchy beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum $MATCHY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den $MATCHY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über $MATCHY

$MATCHY-Preisinformationen

Offizielle $MATCHY-Website

$MATCHY-Tokenökonomie

$MATCHY-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Matchy Logo

Matchy Preis ($MATCHY)

Nicht aufgelistet

1 $MATCHY zu USD Echtzeitpreis:

$0.00011012
$0.00011012$0.00011012
-12.80%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Matchy ($MATCHY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:58:09 (UTC+8)

Matchy ($MATCHY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.07%

-12.85%

-37.34%

-37.34%

Der Echtzeitpreis von Matchy ($MATCHY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde $MATCHY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $MATCHY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $MATCHY im letzten Stunde um +1.07%, in den letzten 24 Stunden um -12.85% und in den vergangenen 7 Tagen um -37.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Matchy ($MATCHY) Marktinformationen

$ 110.12K
$ 110.12K$ 110.12K

--
----

$ 110.12K
$ 110.12K$ 110.12K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,307.060397
999,997,307.060397 999,997,307.060397

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Matchy beträgt $ 110.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $MATCHY liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999997307.060397. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 110.12K.

Matchy ($MATCHY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Matchy zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Matchy zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Matchy zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Matchy zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-12.85%
30 Tage$ 0-37.47%
60 Tage$ 0-83.87%
90 Tage$ 0--

Was ist Matchy ($MATCHY)

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Matchy ($MATCHY) Ressource

Offizielle Website

Matchy-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Matchy ($MATCHY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Matchy-($MATCHY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Matchy zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Matchy-Preisprognose an!

$MATCHY zu lokalen Währungen

Matchy ($MATCHY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Matchy ($MATCHY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von $MATCHY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Matchy ($MATCHY)

Wie viel ist Matchy ($MATCHY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von $MATCHY in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle $MATCHY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle $MATCHY-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Matchy?
Die Marktkapitalisierung von $MATCHY beträgt $ 110.12K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von $MATCHY?
Das Umlaufangebot von $MATCHY beträgt 1000.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von $MATCHY?
$MATCHY erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von $MATCHY?
$MATCHY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von $MATCHY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für $MATCHY beträgt -- USD.
Wird $MATCHY dieses Jahr noch steigen?
$MATCHY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die $MATCHY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:58:09 (UTC+8)

Matchy ($MATCHY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,269.06
$113,269.06$113,269.06

+1.69%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,041.67
$4,041.67$4,041.67

+2.77%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05680
$0.05680$0.05680

-17.20%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3690
$6.3690$6.3690

-13.24%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.73
$197.73$197.73

+3.04%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,041.67
$4,041.67$4,041.67

+2.77%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,269.06
$113,269.06$113,269.06

+1.69%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6478
$2.6478$2.6478

+1.91%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.73
$197.73$197.73

+3.04%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20189
$0.20189$0.20189

+2.88%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6152
$0.6152$0.6152

+925.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000094
$0.000000000000094$0.000000000000094

-28.78%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051831
$0.051831$0.051831

-85.19%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1943
$0.1943$0.1943

-82.05%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6152
$0.6152$0.6152

+925.33%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000226
$0.0000000000000000000226$0.0000000000000000000226

+105.45%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15000
$0.15000$0.15000

+83.59%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009200
$0.000000000000000009200$0.000000000000000009200

+67.27%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.115088
$0.115088$0.115088

+45.76%