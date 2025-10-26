Matchy ($MATCHY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.07% Preisänderung (1T) -12.85% Preisänderung (7T) -37.34% Preisänderung (7T) -37.34%

Der Echtzeitpreis von Matchy ($MATCHY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde $MATCHY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $MATCHY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $MATCHY im letzten Stunde um +1.07%, in den letzten 24 Stunden um -12.85% und in den vergangenen 7 Tagen um -37.34% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Matchy ($MATCHY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 110.12K$ 110.12K $ 110.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 110.12K$ 110.12K $ 110.12K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,997,307.060397 999,997,307.060397 999,997,307.060397

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Matchy beträgt $ 110.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $MATCHY liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999997307.060397. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 110.12K.