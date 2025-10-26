Mashida (MSHD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01682337 $ 0.01682337 $ 0.01682337 24H Tief $ 0.01739327 $ 0.01739327 $ 0.01739327 24H Hoch 24H Tief $ 0.01682337$ 0.01682337 $ 0.01682337 24H Hoch $ 0.01739327$ 0.01739327 $ 0.01739327 Allzeithoch $ 0.02299756$ 0.02299756 $ 0.02299756 Niedrigster Preis $ 0.0057113$ 0.0057113 $ 0.0057113 Preisänderung (1H) -0.06% Preisänderung (1T) -0.89% Preisänderung (7T) +0.96% Preisänderung (7T) +0.96%

Der Echtzeitpreis von Mashida (MSHD) beträgt $0.01704523. In den letzten 24 Stunden wurde MSHD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01682337 und einem Höchstpreis von $ 0.01739327 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSHD liegt bei $ 0.02299756, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0057113.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSHD im letzten Stunde um -0.06%, in den letzten 24 Stunden um -0.89% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mashida (MSHD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 170.45M$ 170.45M $ 170.45M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 170.45M$ 170.45M $ 170.45M Umlaufangebot 10.00B 10.00B 10.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mashida beträgt $ 170.45M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MSHD liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 170.45M.