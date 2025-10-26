Marse (MARSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +1.17% Preisänderung (1T) -5.92% Preisänderung (7T) +13.75%

Der Echtzeitpreis von Marse (MARSE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MARSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MARSE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MARSE im letzten Stunde um +1.17%, in den letzten 24 Stunden um -5.92% und in den vergangenen 7 Tagen um +13.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Marse (MARSE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.62K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.62K Umlaufangebot 996.97M Gesamtangebot 996,968,564.181532

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Marse beträgt $ 9.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MARSE liegt bei 996.97M, das Gesamtangebot bei 996968564.181532. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.62K.