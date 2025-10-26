Mars Protocol (MARS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.01654799 $ 0.01654799 $ 0.01654799 24H Tief $ 0.02190787 $ 0.02190787 $ 0.02190787 24H Hoch 24H Tief $ 0.01654799$ 0.01654799 $ 0.01654799 24H Hoch $ 0.02190787$ 0.02190787 $ 0.02190787 Allzeithoch $ 0.512804$ 0.512804 $ 0.512804 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.73% Preisänderung (1T) -3.61% Preisänderung (7T) -20.32% Preisänderung (7T) -20.32%

Der Echtzeitpreis von Mars Protocol (MARS) beträgt $0.01811921. In den letzten 24 Stunden wurde MARS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01654799 und einem Höchstpreis von $ 0.02190787 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MARS liegt bei $ 0.512804, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MARS im letzten Stunde um -0.73%, in den letzten 24 Stunden um -3.61% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mars Protocol (MARS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M Umlaufangebot 266.47M 266.47M 266.47M Gesamtangebot 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mars Protocol beträgt $ 4.83M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MARS liegt bei 266.47M, das Gesamtangebot bei 457083938.78. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.28M.