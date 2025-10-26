MacroHard (MHRD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00193465 $ 0.00193465 $ 0.00193465 24H Tief $ 0.00218668 $ 0.00218668 $ 0.00218668 24H Hoch 24H Tief $ 0.00193465$ 0.00193465 $ 0.00193465 24H Hoch $ 0.00218668$ 0.00218668 $ 0.00218668 Allzeithoch $ 0.057629$ 0.057629 $ 0.057629 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.77% Preisänderung (1T) +8.03% Preisänderung (7T) -9.95% Preisänderung (7T) -9.95%

Der Echtzeitpreis von MacroHard (MHRD) beträgt $0.00209819. In den letzten 24 Stunden wurde MHRD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00193465 und einem Höchstpreis von $ 0.00218668 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MHRD liegt bei $ 0.057629, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MHRD im letzten Stunde um -0.77%, in den letzten 24 Stunden um +8.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

MacroHard (MHRD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von MacroHard beträgt $ 2.10M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MHRD liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.10M.