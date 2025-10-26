Lunctron (LTRN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.94% Preisänderung (1T) +0.70% Preisänderung (7T) +8.04% Preisänderung (7T) +8.04%

Der Echtzeitpreis von Lunctron (LTRN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LTRN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LTRN liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LTRN im letzten Stunde um -0.94%, in den letzten 24 Stunden um +0.70% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lunctron (LTRN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 42.37K$ 42.37K $ 42.37K Umlaufangebot 32.10B 32.10B 32.10B Gesamtangebot 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0 67,620,828,269.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lunctron beträgt $ 20.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LTRN liegt bei 32.10B, das Gesamtangebot bei 67620828269.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.37K.