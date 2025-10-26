Loud (LOUD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00147877 $ 0.00147877 $ 0.00147877 24H Tief $ 0.00185373 $ 0.00185373 $ 0.00185373 24H Hoch 24H Tief $ 0.00147877$ 0.00147877 $ 0.00147877 24H Hoch $ 0.00185373$ 0.00185373 $ 0.00185373 Allzeithoch $ 0.01678074$ 0.01678074 $ 0.01678074 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.60% Preisänderung (1T) -5.81% Preisänderung (7T) -9.94% Preisänderung (7T) -9.94%

Der Echtzeitpreis von Loud (LOUD) beträgt $0.00163136. In den letzten 24 Stunden wurde LOUD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00147877 und einem Höchstpreis von $ 0.00185373 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LOUD liegt bei $ 0.01678074, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LOUD im letzten Stunde um +0.60%, in den letzten 24 Stunden um -5.81% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Loud (LOUD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Umlaufangebot 999.90M 999.90M 999.90M Gesamtangebot 999,903,715.111815 999,903,715.111815 999,903,715.111815

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Loud beträgt $ 1.63M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LOUD liegt bei 999.90M, das Gesamtangebot bei 999903715.111815. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.63M.