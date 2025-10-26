LOL (LOL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00102845 $ 0.00102845 $ 0.00102845 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00102845$ 0.00102845 $ 0.00102845 Allzeithoch $ 0.04167236$ 0.04167236 $ 0.04167236 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.88% Preisänderung (1T) +12.40% Preisänderung (7T) -4.54% Preisänderung (7T) -4.54%

Der Echtzeitpreis von LOL (LOL) beträgt $0.00102948. In den letzten 24 Stunden wurde LOL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00102845 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LOL liegt bei $ 0.04167236, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LOL im letzten Stunde um +1.88%, in den letzten 24 Stunden um +12.40% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LOL (LOL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Umlaufangebot 977.34M 977.34M 977.34M Gesamtangebot 977,343,824.504947 977,343,824.504947 977,343,824.504947

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LOL beträgt $ 1.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LOL liegt bei 977.34M, das Gesamtangebot bei 977343824.504947. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.00M.