Liquidy (LQDY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.167274$ 0.167274 $ 0.167274 Niedrigster Preis $ 0.118346$ 0.118346 $ 0.118346 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -6.82% Preisänderung (7T) -6.82%

Der Echtzeitpreis von Liquidy (LQDY) beträgt $0.124123. In den letzten 24 Stunden wurde LQDY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LQDY liegt bei $ 0.167274, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.118346.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LQDY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -6.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Liquidy (LQDY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 807.23K$ 807.23K $ 807.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.41M$ 12.41M $ 12.41M Umlaufangebot 6.50M 6.50M 6.50M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Liquidy beträgt $ 807.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LQDY liegt bei 6.50M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.41M.