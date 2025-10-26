Der Echtzeitpreis von Liquidy beträgt heute 0.124123 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LQDY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LQDY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Liquidy beträgt heute 0.124123 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LQDY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LQDY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Liquidy Preis (LQDY)

1 LQDY zu USD Echtzeitpreis:

$0.124123
0.00%1D
USD
Liquidy (LQDY) Echtzeit-Preis-Diagramm
2025-10-26

Liquidy (LQDY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
24H Tief
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0
$ 0.167274
$ 0.118346
--

--

-6.82%

-6.82%

Der Echtzeitpreis von Liquidy (LQDY) beträgt $0.124123. In den letzten 24 Stunden wurde LQDY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LQDY liegt bei $ 0.167274, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.118346.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LQDY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -6.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Liquidy (LQDY) Marktinformationen

$ 807.23K
--
$ 12.41M
6.50M
100,000,000.0
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Liquidy beträgt $ 807.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LQDY liegt bei 6.50M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.41M.

Liquidy (LQDY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Liquidy zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Liquidy zu USD bei $ -0.0083412517.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Liquidy zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Liquidy zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0083412517-6.72%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.

All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.

Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

Liquidy (LQDY) Ressource

Offizielle Website

Liquidy-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Liquidy (LQDY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Liquidy-(LQDY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Liquidy zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Liquidy-Preisprognose an!

LQDY zu lokalen Währungen

Liquidy (LQDY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Liquidy (LQDY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LQDY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Liquidy (LQDY)

Wie viel ist Liquidy (LQDY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LQDY in USD beträgt 0.124123 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LQDY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LQDY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.124123. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Liquidy?
Die Marktkapitalisierung von LQDY beträgt $ 807.23K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LQDY?
Das Umlaufangebot von LQDY beträgt 6.50M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LQDY?
LQDY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.167274 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LQDY?
LQDY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.118346 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LQDY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LQDY beträgt -- USD.
Wird LQDY dieses Jahr noch steigen?
LQDY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LQDY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Liquidy (LQDY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

