LILLY ($LILLY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00022747 $ 0.00022747 $ 0.00022747 24H Tief $ 0.00029796 $ 0.00029796 $ 0.00029796 24H Hoch 24H Tief $ 0.00022747$ 0.00022747 $ 0.00022747 24H Hoch $ 0.00029796$ 0.00029796 $ 0.00029796 Allzeithoch $ 0.00100833$ 0.00100833 $ 0.00100833 Niedrigster Preis $ 0.00021396$ 0.00021396 $ 0.00021396 Preisänderung (1H) +2.29% Preisänderung (1T) +28.89% Preisänderung (7T) +18.56% Preisänderung (7T) +18.56%

Der Echtzeitpreis von LILLY ($LILLY) beträgt $0.00029714. In den letzten 24 Stunden wurde $LILLY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00022747 und einem Höchstpreis von $ 0.00029796 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $LILLY liegt bei $ 0.00100833, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00021396.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $LILLY im letzten Stunde um +2.29%, in den letzten 24 Stunden um +28.89% und in den vergangenen 7 Tagen um +18.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LILLY ($LILLY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 296.82K$ 296.82K $ 296.82K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 296.82K$ 296.82K $ 296.82K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LILLY beträgt $ 296.82K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $LILLY liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 296.82K.