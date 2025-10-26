likes (LIKES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000639 $ 0.00000639 $ 0.00000639 24H Tief $ 0.00000785 $ 0.00000785 $ 0.00000785 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000639$ 0.00000639 $ 0.00000639 24H Hoch $ 0.00000785$ 0.00000785 $ 0.00000785 Allzeithoch $ 0.00004274$ 0.00004274 $ 0.00004274 Niedrigster Preis $ 0.0000057$ 0.0000057 $ 0.0000057 Preisänderung (1H) +1.21% Preisänderung (1T) +16.46% Preisänderung (7T) -5.27% Preisänderung (7T) -5.27%

Der Echtzeitpreis von likes (LIKES) beträgt $0.00000752. In den letzten 24 Stunden wurde LIKES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000639 und einem Höchstpreis von $ 0.00000785 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIKES liegt bei $ 0.00004274, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000057.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIKES im letzten Stunde um +1.21%, in den letzten 24 Stunden um +16.46% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

likes (LIKES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 509.68K$ 509.68K $ 509.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 749.52K$ 749.52K $ 749.52K Umlaufangebot 68.00B 68.00B 68.00B Gesamtangebot 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Die aktuelle Marktkapitalisierung von likes beträgt $ 509.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LIKES liegt bei 68.00B, das Gesamtangebot bei 99999999999.99998. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 749.52K.