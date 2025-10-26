Der Echtzeitpreis von likes beträgt heute 0.00000752 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LIKES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LIKES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von likes beträgt heute 0.00000752 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LIKES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LIKES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:55:44 (UTC+8)

likes (LIKES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00000639
$ 0.00000639
24H Tief
$ 0.00000785
$ 0.00000785
24H Hoch

$ 0.00000639
$ 0.00000639

$ 0.00000785
$ 0.00000785

$ 0.00004274
$ 0.00004274

$ 0.0000057
$ 0.0000057

+1.21%

+16.46%

-5.27%

-5.27%

Der Echtzeitpreis von likes (LIKES) beträgt $0.00000752. In den letzten 24 Stunden wurde LIKES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000639 und einem Höchstpreis von $ 0.00000785 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIKES liegt bei $ 0.00004274, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000057.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIKES im letzten Stunde um +1.21%, in den letzten 24 Stunden um +16.46% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.27% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

likes (LIKES) Marktinformationen

$ 509.68K
$ 509.68K

--
----

$ 749.52K
$ 749.52K

68.00B
68.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998

Die aktuelle Marktkapitalisierung von likes beträgt $ 509.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LIKES liegt bei 68.00B, das Gesamtangebot bei 99999999999.99998. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 749.52K.

likes (LIKES)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von likes zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von likes zu USD bei $ -0.0000004885.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von likes zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von likes zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+16.46%
30 Tage$ -0.0000004885-6.49%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist likes (LIKES)

repost tiktoks to farcaster. have fun. earn real $$$.

likes.fun is weaponizing degen speculation to pay creators more than tiktok ever did.

$likes is a core platform token that makes this whole thing work. launched via Clanker on Base with 3% LP fees set up, all gathered in WETH. 60% of the fees are instantly assigned to reward top hunters and original tiktok creators.

curation isn't the endgame - it's just the cold start. when any tiktoker sees $1000+ sitting in rewards, they won't ask about tokenomics. they'll come and ask how to claim.

and that's when cold start becomes flywheel.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

likes (LIKES) Ressource

Offizielle Website

likes-Preisprognose (USD)

Wie viel wird likes (LIKES) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre likes-(LIKES)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für likes zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die likes-Preisprognose an!

LIKES zu lokalen Währungen

likes (LIKES) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von likes (LIKES) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LIKES Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu likes (LIKES)

Wie viel ist likes (LIKES) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LIKES in USD beträgt 0.00000752 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LIKES-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LIKES-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00000752. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von likes?
Die Marktkapitalisierung von LIKES beträgt $ 509.68K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LIKES?
Das Umlaufangebot von LIKES beträgt 68.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LIKES?
LIKES erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00004274 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LIKES?
LIKES verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0000057 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LIKES?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LIKES beträgt -- USD.
Wird LIKES dieses Jahr noch steigen?
LIKES könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LIKES-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:55:44 (UTC+8)

likes (LIKES) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,227.82

$4,041.23

$0.05696

$6.3439

$197.66

$4,041.23

$113,227.82

$2.6480

$197.66

$0.20163

$0.00000

$0.6400

$0.000000000000095

$0.052053

$0.1943

$0.6400

$0.0000000000000000000234

$0.14995

$0.000000000000000009200

$0.115009

