Der Echtzeitpreis von LEO Token beträgt heute 8.98 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LEO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LEO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über LEO

LEO-Preisinformationen

LEO-Whitepaper

Offizielle LEO-Website

LEO-Tokenökonomie

LEO-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

LEO Token Logo

LEO Token Preis (LEO)

Nicht aufgelistet

1 LEO zu USD Echtzeitpreis:

$8.98
$8.98$8.98
-0.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
LEO Token (LEO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:36:06 (UTC+8)

LEO Token (LEO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 8.98
$ 8.98$ 8.98
24H Tief
$ 9.01
$ 9.01$ 9.01
24H Hoch

$ 8.98
$ 8.98$ 8.98

$ 9.01
$ 9.01$ 9.01

$ 10.14
$ 10.14$ 10.14

$ 0.799859
$ 0.799859$ 0.799859

-0.03%

-0.26%

-4.72%

-4.72%

Der Echtzeitpreis von LEO Token (LEO) beträgt $8.98. In den letzten 24 Stunden wurde LEO zwischen einem Tiefstpreis von $ 8.98 und einem Höchstpreis von $ 9.01 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LEO liegt bei $ 10.14, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.799859.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LEO im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um -0.26% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LEO Token (LEO) Marktinformationen

$ 8.28B
$ 8.28B$ 8.28B

--
----

$ 8.84B
$ 8.84B$ 8.84B

922.40M
922.40M 922.40M

985,239,504.0
985,239,504.0 985,239,504.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LEO Token beträgt $ 8.28B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LEO liegt bei 922.40M, das Gesamtangebot bei 985239504.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.84B.

LEO Token (LEO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von LEO Token zu USD bei $ -0.02390054460799.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von LEO Token zu USD bei $ -0.5047343700.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von LEO Token zu USD bei $ -0.5126457500.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von LEO Token zu USD bei $ +0.017792809687954.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.02390054460799-0.26%
30 Tage$ -0.5047343700-5.62%
60 Tage$ -0.5126457500-5.70%
90 Tage$ +0.017792809687954+0.20%

Was ist LEO Token (LEO)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

LEO Token (LEO) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

LEO Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird LEO Token (LEO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre LEO Token-(LEO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für LEO Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die LEO Token-Preisprognose an!

LEO zu lokalen Währungen

LEO Token (LEO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von LEO Token (LEO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LEO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu LEO Token (LEO)

Wie viel ist LEO Token (LEO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LEO in USD beträgt 8.98 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LEO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LEO-zu-USD-Preis beträgt $ 8.98. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von LEO Token?
Die Marktkapitalisierung von LEO beträgt $ 8.28B USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LEO?
Das Umlaufangebot von LEO beträgt 922.40M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LEO?
LEO erreichte einen Allzeithochpreis von 10.14 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LEO?
LEO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.799859 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LEO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LEO beträgt -- USD.
Wird LEO dieses Jahr noch steigen?
LEO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LEO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:36:06 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

