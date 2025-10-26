LEO Token (LEO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 24H Tief $ 9.01 $ 9.01 $ 9.01 24H Hoch 24H Tief $ 8.98$ 8.98 $ 8.98 24H Hoch $ 9.01$ 9.01 $ 9.01 Allzeithoch $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 Niedrigster Preis $ 0.799859$ 0.799859 $ 0.799859 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) -0.26% Preisänderung (7T) -4.72% Preisänderung (7T) -4.72%

Der Echtzeitpreis von LEO Token (LEO) beträgt $8.98. In den letzten 24 Stunden wurde LEO zwischen einem Tiefstpreis von $ 8.98 und einem Höchstpreis von $ 9.01 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LEO liegt bei $ 10.14, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.799859.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LEO im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um -0.26% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.72% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LEO Token (LEO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.28B$ 8.28B $ 8.28B Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.84B$ 8.84B $ 8.84B Umlaufangebot 922.40M 922.40M 922.40M Gesamtangebot 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LEO Token beträgt $ 8.28B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LEO liegt bei 922.40M, das Gesamtangebot bei 985239504.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.84B.