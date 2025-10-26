LeemonHead (LEEMON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00014283 $ 0.00014283 $ 0.00014283 24H Tief $ 0.00014843 $ 0.00014843 $ 0.00014843 24H Hoch 24H Tief $ 0.00014283$ 0.00014283 $ 0.00014283 24H Hoch $ 0.00014843$ 0.00014843 $ 0.00014843 Allzeithoch $ 0.00025495$ 0.00025495 $ 0.00025495 Niedrigster Preis $ 0.00012583$ 0.00012583 $ 0.00012583 Preisänderung (1H) -0.17% Preisänderung (1T) +2.73% Preisänderung (7T) -27.38% Preisänderung (7T) -27.38%

Der Echtzeitpreis von LeemonHead (LEEMON) beträgt $0.00014802. In den letzten 24 Stunden wurde LEEMON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00014283 und einem Höchstpreis von $ 0.00014843 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LEEMON liegt bei $ 0.00025495, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00012583.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LEEMON im letzten Stunde um -0.17%, in den letzten 24 Stunden um +2.73% und in den vergangenen 7 Tagen um -27.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LeemonHead (LEEMON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 148.07K$ 148.07K $ 148.07K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 148.07K$ 148.07K $ 148.07K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LeemonHead beträgt $ 148.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LEEMON liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 148.07K.