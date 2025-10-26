LAD (LAD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.84% Preisänderung (1T) +7.51% Preisänderung (7T) +8.44% Preisänderung (7T) +8.44%

Der Echtzeitpreis von LAD (LAD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LAD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LAD liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LAD im letzten Stunde um +0.84%, in den letzten 24 Stunden um +7.51% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

LAD (LAD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.90K$ 15.90K $ 15.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.90K$ 15.90K $ 15.90K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von LAD beträgt $ 15.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LAD liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.90K.