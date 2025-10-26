Der Echtzeitpreis von Kurt beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KURT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KURT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Kurt beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum KURT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den KURT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über KURT

KURT-Preisinformationen

Offizielle KURT-Website

KURT-Tokenökonomie

KURT-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Kurt Logo

Kurt Preis (KURT)

Nicht aufgelistet

1 KURT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00028378
$0.00028378$0.00028378
+1.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Kurt (KURT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:55:02 (UTC+8)

Kurt (KURT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00522224
$ 0.00522224$ 0.00522224

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

+1.29%

-10.52%

-10.52%

Der Echtzeitpreis von Kurt (KURT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KURT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KURT liegt bei $ 0.00522224, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KURT im letzten Stunde um +0.87%, in den letzten 24 Stunden um +1.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kurt (KURT) Marktinformationen

$ 283.78K
$ 283.78K$ 283.78K

--
----

$ 283.78K
$ 283.78K$ 283.78K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kurt beträgt $ 283.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KURT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 283.78K.

Kurt (KURT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Kurt zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Kurt zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Kurt zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Kurt zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.29%
30 Tage$ 0-41.47%
60 Tage$ 0-83.09%
90 Tage$ 0--

Was ist Kurt (KURT)

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.

Identical in DNA, but polar opposites in spirit.

Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.

But then came Kurt.

Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.

He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"

So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.

Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.

Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.

$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.

We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Kurt (KURT) Ressource

Offizielle Website

Kurt-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Kurt (KURT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Kurt-(KURT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Kurt zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Kurt-Preisprognose an!

KURT zu lokalen Währungen

Kurt (KURT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Kurt (KURT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von KURT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Kurt (KURT)

Wie viel ist Kurt (KURT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von KURT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle KURT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle KURT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kurt?
Die Marktkapitalisierung von KURT beträgt $ 283.78K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von KURT?
Das Umlaufangebot von KURT beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von KURT?
KURT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00522224 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von KURT?
KURT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von KURT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für KURT beträgt -- USD.
Wird KURT dieses Jahr noch steigen?
KURT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die KURT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:55:02 (UTC+8)

Kurt (KURT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,205.28
$113,205.28$113,205.28

+1.63%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,038.27
$4,038.27$4,038.27

+2.68%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05586
$0.05586$0.05586

-18.57%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3194
$6.3194$6.3194

-13.92%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.49
$197.49$197.49

+2.91%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,038.27
$4,038.27$4,038.27

+2.68%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,205.28
$113,205.28$113,205.28

+1.63%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6463
$2.6463$2.6463

+1.85%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.49
$197.49$197.49

+2.91%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20158
$0.20158$0.20158

+2.72%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6061
$0.6061$0.6061

+910.16%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000094
$0.000000000000094$0.000000000000094

-28.78%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052053
$0.052053$0.052053

-85.12%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1943
$0.1943$0.1943

-82.05%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.6061
$0.6061$0.6061

+910.16%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000235
$0.0000000000000000000235$0.0000000000000000000235

+113.63%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.14995
$0.14995$0.14995

+83.53%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009200
$0.000000000000000009200$0.000000000000000009200

+67.27%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114835
$0.114835$0.114835

+45.44%