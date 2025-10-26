Kurt (KURT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00522224$ 0.00522224 $ 0.00522224 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.87% Preisänderung (1T) +1.29% Preisänderung (7T) -10.52% Preisänderung (7T) -10.52%

Der Echtzeitpreis von Kurt (KURT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde KURT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von KURT liegt bei $ 0.00522224, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich KURT im letzten Stunde um +0.87%, in den letzten 24 Stunden um +1.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.52% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Kurt (KURT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 283.78K$ 283.78K $ 283.78K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 283.78K$ 283.78K $ 283.78K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kurt beträgt $ 283.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von KURT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 283.78K.